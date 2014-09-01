15 семей города Майского скоро переселятся в новое жилье





Совсем скоро переселятся в новое жилье из аварийного 15 семей города Майского. Проводимые в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» мероприятия принесли свои плоды: весной этого года 16 семей уже получили ключи от новых квартир. На очереди-следующая группа. В общей сложности в этом году планируют переселить из аварийного жилья еще 50 семей. Здесь же, в Майском, начали строить 40-квартирный дом – с прицелом на будущее.