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15 июня выпускники сдают ЕГЭ по выбору

15 июня выпускники сдают ЕГЭ по выбору

15.06.2026 | 12:55
Сегодня у выпускников очередные испытания. 15-го июня они сдают ЕГЭ по выбору: биологии, географии и письменную часть иностранных языков. В Кабардино-Балкарии это английский, испанский, китайский, немецкий и французский. Предметы выпускник определяет в зависимости от требований вуза и направления подготовки. В профильном министерстве подчеркивают, с каждым годом интерес к естественно-научным дисциплинам растет, увеличивается и число желающих сдавать по ним экзамены Обрабатывать работы будет на федеральном уровне. Результаты по биологии и географии должны опубликовать к 27 июня, по иностранным языкам – не позднее 30-го. Напомню, посмотреть их можно будет на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи, и в личном кабинете участника государственной итоговой аттестации на сайте регионального центра обработки информации. ЕГЭ в Кабардино-Балкарии в этом году сдают более пяти тысяч человек.   https://t.me/vestikbr
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