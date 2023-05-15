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15-го мая исполнилось бы 100 лет участнику ВОВ Музачи Гендугову

15-го мая исполнилось бы 100 лет участнику ВОВ Музачи Гендугову

15.05.2023 | 15:37
Он прожил яркую жизнь, такой же след оставил после себя - для детей, внуков и правнуков, которые учатся на его примере. На кадрах девятилетней давности участник Великой Отечественной житель Алтуда Музачи Гендугов бодр и энергичен. А уже тогда ему было 92 года. После школы поступил в педучилище в Нальчике. Второй курс окончить не успел – вслед за старшим братом ушел на фронт. В марте 42-го был мобилизован и уже в апреле направили в стрелковый полк на южных рубежах. Сражался за Родину на Юго-Западном, Донском, Степном, Воронежском и 4-м Украинском фронтах. За фронтовые подвиги награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, многими медалями. Отважный солдат участвовал в боях под Прагой, именно там и встретил Победу. Демобилизовавшись в 47-м, вернулся в родное село и стал работать в колхозе. После вплоть до пенсии трудился на заготовительной базе. У Музачи Гендугова шестеро детей. И, конечно, внуки и правнуки. В день столетия со дня рождения ветерана семья вспоминает о нем с гордостью и с глубокой благодарностью.   https://t.me/vestikbr
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