15-го мая исполнилось бы 100 лет участнику ВОВ Музачи Гендугову

Он прожил яркую жизнь, такой же след оставил после себя - для детей, внуков и правнуков, которые учатся на его примере.
На кадрах девятилетней давности участник Великой Отечественной житель Алтуда Музачи Гендугов бодр и энергичен. А уже тогда ему было 92 года. После школы поступил в педучилище в Нальчике. Второй курс окончить не успел – вслед за старшим братом ушел на фронт. В марте 42-го был мобилизован и уже в апреле направили в стрелковый полк на южных рубежах.
Сражался за Родину на Юго-Западном, Донском, Степном, Воронежском и 4-м Украинском фронтах. За фронтовые подвиги награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, многими медалями. Отважный солдат участвовал в боях под Прагой, именно там и встретил Победу. Демобилизовавшись в 47-м, вернулся в родное село и стал работать в колхозе.
После вплоть до пенсии трудился на заготовительной базе. У Музачи Гендугова шестеро детей. И, конечно, внуки и правнуки. В день столетия со дня рождения ветерана семья вспоминает о нем с гордостью и с глубокой благодарностью.
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