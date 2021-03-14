14 вопросов рассмотрены сегодня на заседании Правительства Кабардино-Балкарии





Прошло оно в режиме видеоконференции. Так, кабмин поддержал передачу в безвозмездное пользование Следственному комитету части административного здания в одном из районов. Договор аренды закончился в прошлом году и требовал пролонгации. Обсудили выделение субсидий для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам. Республика также готовит проект соглашения о сотрудничестве с «РЖД». Нальчик в этом году получит более 330 миллионов рублей за хорошие показатели в дорожном строительстве. Это дополнительные средства из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».