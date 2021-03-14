14 вопросов рассмотрены сегодня на заседании Правительства Кабардино-Балкарии


Прошло оно в режиме видеоконференции. Так, кабмин поддержал передачу в безвозмездное пользование Следственному комитету части административного здания в одном из районов. Договор аренды закончился в прошлом году и требовал пролонгации. Обсудили выделение субсидий для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь о возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам. Республика также готовит проект соглашения о сотрудничестве с «РЖД». Нальчик в этом году получит более 330 миллионов рублей за хорошие показатели в дорожном строительстве. Это дополнительные средства из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.05

— УФ-м и Правительствэм деж щы1э щ1ыналъэ зыужьыныгъэмк1э комиссэм и зэ1ущ1эм видеоконференсвязыр къигъэсэбэпу хэтащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.05

— 8-чи мартда малкъар халкъ кёчгюнчюлюкде болгъанлы 77-жыллыгъына аталгъан эскериу къуумла боллукъдулда

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.05

— Сегодня в Кабардино-Балкарии завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы»

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