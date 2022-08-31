14 тысяч первоклассников КБР примут участие в торжественных линейках 1 сентября

14 тысяч детей из всех уголков Кабардино-Балкарии уже завтра услышат свой первый школьный звонок. Для трети из них двери откроют образовательные учреждения Нальчика… Нынешний год стал в республике временем масштабных инфраструктурных перемен в сфере образования, подчеркивает руководитель профильного министерства Анзор Езаов.
Работы в первой нальчикской гимназии завершат в декабре 22-го. Здесь не только создадут современное образовательное пространство, но и приобретут оборудование для занятий. До конца этого года в республике появятся три новых школы – в Кубе, Прохладном и Нарткале. В них станут заниматься около двух тысяч ребят.
Строительство новых учебных заведений и обновление существующих поможет снизить нагрузку на детей. Особенно на тех, которые занимаются во вторую смену и в результате изменений перейдут в первую... Развивают не только систему основного, но и дополнительного образования. В республике продолжат открывать площадки, создающие новые возможности для самореализации.
Часть системной работы – воспитание детей и молодежи. Особое внимание – патриотической составляющей. Так, День знаний во всех образовательных учреждениях начнут с поднятия государственных флагов и исполнения гимнов страны и республики.
Уже завтра 200 тысяч жителей Кабардино-Балкарии отправятся за новыми знаниями. Это не только школьники, но и студенты.
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