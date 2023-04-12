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14 апреля в КБР проведут ярмарку вакансий

14 апреля в КБР проведут ярмарку вакансий

12.04.2023 | 22:06
Тщательно подготовиться к участию во Всероссийской ярмарке трудоустройства. Такую задачу поставили сегодня перед Центрами занятости республики на заседании специально созданного оргкомитета. Провел встречу вице-премьер Марат Хубиев. Отмечено, что, по данным на первое апреля, в республике есть три тысячи вакансий. Большая часть из них – рабочие специальности с оплатой выше прожиточного минимума. Имеющиеся вакансии представят на Ярмарке трудоустройства 14 апреля. Такую акцию одновременно проведут по всей стране примерно на тысяче площадок. Несколько из них развернут в Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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