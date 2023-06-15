13 тысяч обращений обработал ЦУР с января

На 13 тысяч обращений в социальных сетях и на других интернет-площадках с января отреагировал Центр управления регионом Кабардино-Балкарии. Это в три с половиной раза больше, чем за такой же период прошлого года. Темы, которые чаще всего волнуют жителей, в основном те же, что и раньше: социальная защита, предоставление жилищно-коммунальных услуг, здравоохранение, благоустройство городов и сел, ремонт дорог. В Центре управления регионом добавили: интенсивность взаимодействия с гражданами повысилась и за счет сокращения времени на обработку одного запроса. В прошлом году специалист уделял этому около часа. Теперь тратит вдвое меньше – без снижения эффективности. То есть ответ на свой вопрос из заинтересованного ведомства или муниципальной администрации человек получает примерно за 30 минут. Одним из важных механизмов взаимодействия с гражданами стали госпаблики – страницы республиканских и муниципальных органов власти в соцсетях. С конца прошлого года за их работу, оперативное наполнение и простоту использования стал отвечать Центр управления регионом. Аналитики, создатели контента, редакторы обучают пресс-секретарей не просто «поддерживать жизнь» на страницах в интернете, но и реагировать на вопросы жителей так, чтобы повторных обращений поэтому же поводу не возникало. Систематически в ЦУРе составляют рейтинги взаимодействия органов власти с гражданами. Работу оценивают по нескольким критериям. По результатам работы в мае лидирующие позиции в рейтинге муниципалитетов занимают Баксан и Баксанский район. При оценке работы министерств на верхней строчке – республиканский Минтранс… Вся работа Центра управления регионом нацелена на то, чтобы каждый житель мог получить помощь при любом возникающем вопросе максимально быстро.