13-е августа – день образования Российской телевизионной и радиовещательной сети. — 2019.08.13

Сегодня это новая, современная, перспективная инфраструктура, со множеством передовых технологий.

С этого года на всей территории Кабардино-Балкарии, вещание идет в цифровом формате. Каждый житель региона, имеет возможность бесплатно принимать в отличном качестве 20 теле и 3 радиоканала второго мультиплекса. Работа Кабардино-Балкарского филиала РТРС позволяет жителям республики всегда быть в курсе местных новостей, проводя трансляцию региональных программ ГТРК «Кабардино-Балкария».