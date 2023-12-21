126 млн рублей выделено КБР на поддержку АПК

21.12.2023 | 16:03
126 миллионов рублей дополнительно получит Кабардино-Балкария из федерального бюджета, чтобы возместить часть затрат республиканских аграриев на создание и модернизацию объектов АПК. Об этом распорядились в российском кабинете министров. Деньги выделяют на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции, центров селекции, семеноводства и племенного дела. Решение о дополнительном финансировании регионов в общей сумме восемь миллиардов рублей направлено на развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. Оно позволит предоставить аграриям дополнительные мощности для увеличения производства, чтобы они продолжили в полном объеме обеспечивать россиян качественными продуктами питания.   https://t.me/vestikbr
