122 года исполнилось со дня рождения основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова

Сегодня в Нальчике вспоминали основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова. В день 122-летия со дня его рождения к памятнику литератору возложили цветы.
Церемония состоялась у здания Кабардинского госдрамтеатра, который носит имя мастера слова. На встрече напомнили, что Али Шогенцуков многие годы отдал педагогической деятельности. Когда началась Великая Отечественная, он отправился защищать Родину и погиб в фашистском концлагере...
Литературное наследие Шогенцукова включает больше полусотни произведений, в том числе знаменитую поэму “Мадина”. Многие его труды переведены на различные языки народов России.
К монументу легли цветы, а почитатели таланта Али Шогенцукова прочитали стихи, которые он создал.
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