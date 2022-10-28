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122 года исполнилось со дня рождения основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова

122 года исполнилось со дня рождения основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова

28.10.2022 | 16:33
Сегодня в Нальчике вспоминали основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова. В день 122-летия со дня его рождения к памятнику литератору возложили цветы. Церемония состоялась у здания Кабардинского госдрамтеатра, который носит имя мастера слова. На встрече напомнили, что Али Шогенцуков многие годы отдал педагогической деятельности. Когда началась Великая Отечественная, он отправился защищать Родину и погиб в фашистском концлагере... Литературное наследие Шогенцукова включает больше полусотни произведений, в том числе знаменитую поэму “Мадина”. Многие его труды переведены на различные языки народов России. К монументу легли цветы, а почитатели таланта Али Шогенцукова прочитали стихи, которые он создал.   https://t.me/vestikbr
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