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1200 жителей КБР получат единую выплату из Социального фонда на детей до 17 лет

1200 жителей КБР получат единую выплату из Социального фонда на детей до 17 лет

10.01.2023 | 16:05
Больше 1200 человек получат единую выплату на детей до 17 лет из Социального фонда, и произойдет это уже на текущей неделе, сообщили в республиканском отделении ведомства. Напомним: с января в России ввели пособие, которое заменило пять действовавших ранее. В Социальном фонде поясняют: сделали это, чтобы создать “бесшовный” механизм социальной поддержки семей, где есть несовершеннолетние. Людям теперь не придется всякий раз – при достижении детьми определенного возраста – оформлять очередную выплату. Система произведет начисления автоматически. В клиентских службах республиканского отделения Соцфонда начали принимать заявления на единое пособие третьего января. С конца декабря граждане могли направлять запросы на портале госуслуг. Отметим, что единое пособие на детей до 17 лет назначают семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. При этом учитывают занятость родителей и то, какое имущество у них есть.   https://t.me/vestikbr
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