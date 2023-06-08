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120 паломников из КБР отправились к исламским святыням в Саудовской Аравии

120 паломников из КБР отправились к исламским святыням в Саудовской Аравии

08.06.2023 | 15:44
Собрались они в Нальчике на площади 400-летия единства с Россией. Отсюда в четыре утра на автобусах паломники поехали в Магас, а затем самолетом – в Джидду. Всего в этом году хадж совершат больше 400 жителей Кабардино-Балкарии. Их разделили на четыре группы. Оргкомитет, созданный при Духовном управлении мусульман, помог подготовить документы для виз и предоставил транспорт. Следующая группа верующих отправится из Нальчика через неделю. Хадж продлится с 26 июня по первое июля.   https://t.me/vestikbr
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