12 старшеклассников представят КБР на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

12 старшеклассников представят Кабардино-Балкарию на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Это победители региональных испытаний, набравшие необходимое количество баллов для участия в финале, отмечают в профильном региональном министерстве. В заключительном этапе интеллектуальных соревнований участвуют более шести тысяч человек со всей страны. В том числе учащиеся 9-х -11-х классов из Нальчика, Прохладного, Верхнего Акбаша и Куба-Табы. По 12 предметам. Отмечу, что дипломы победителей и призёров действуют четыре года и дают право на поступление в вузы без вступительных испытаний. Кроме того, с прошлого года Главой КБР учреждены премии для финалистов заключительного этапа всероссийской олимпиады, а также победителей региональных этапов и республиканских испытаний по родному языку.