home
Главная
>
Новости
>
12 старшеклассников представят КБР на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

12 старшеклассников представят КБР на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников

04.04.2022 | 16:21
12 старшеклассников представят Кабардино-Балкарию на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Это победители региональных испытаний, набравшие необходимое количество баллов для участия в финале, отмечают в профильном региональном министерстве. В заключительном этапе интеллектуальных соревнований участвуют более шести тысяч человек со всей страны. В том числе учащиеся 9-х -11-х классов из Нальчика, Прохладного, Верхнего Акбаша и Куба-Табы. По 12 предметам. Отмечу, что дипломы победителей и призёров действуют четыре года и дают право на поступление в вузы без вступительных испытаний. Кроме того, с прошлого года Главой КБР учреждены премии для финалистов заключительного этапа всероссийской олимпиады, а также победителей региональных этапов и республиканских испытаний по родному языку.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных