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12 июля в России отмечают День фотографа

12 июля в России отмечают День фотографа

12.07.2023 | 21:54
Красоту окружающего мира Элина Караева пытается увидеть и запечатлеть больше 15 лет. Работает в жанре репортажной съемки. Сейчас – фотокорреспондент газеты «Адыгэ псалъэ». По долгу службы побывала на многих встречах с известными политиками и артистами, на фестивалях и спортивных турнирах. Благодаря ее работам, и сегодня можно узнать, как все это было. Часть себя Элина Караева посвящает художественной съемке. Работы отражают ее взгляд на элементы архитектуры и старые улочки. От компьютерной обработки и эффектов отказывается. Увидеть настоящее и есть занятие для души. Фотография – оригинальный способ передать эмоции и рассказать историю без слов... Это искусство пять лет назад заворожило Алину Сопову. Снимает она в основном происходящее на улицах и на других открытых пространствах. Фотограф – это не просто человек с камерой в руках. Это художник, который, казалось бы, в застывших образах способен отобразить саму жизнь.   https://t.me/vestikbr
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