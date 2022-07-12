Канатные дороги Эльбруса закрыты на техническое обслуживание

12 июля, во вторник, канатные дороги Эльбруса - гондольная и маятниковая закрыты на техническое обслуживание на один день, сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.
Альпинистам можно будет подняться от нижней станции Азау до верхней станции Гарабаши до 9:00. Спуск с верхней станции Гарабаши будет организован с 17:00, а, возможно, и раньше, если работы по техническому обслуживанию будут завершены досрочно.
Этот день можно посвятить пешим прогулкам по Приэльбрусью.
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