home
Главная
>
Новости
>
12 фильмов представят на кинофестивале «Кабардино-Балкария – 2023»

12 фильмов представят на кинофестивале «Кабардино-Балкария – 2023»

26.06.2023 | 09:10
Он пройдет с 26 по 29 июня. В программе будут представлены творческие работы режиссёров из России, Германии, Чехии, Великобритании и Кыргызстана. Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля пройдут концерты и творческие вечера. Специальными гостями станут известные артисты: Наталья Гвоздикова и Лариса Лужина, Максим Колосов, Елена Захарова, Сергей Шолох, а также   астролог и телеведущая Тамара Глоба… В программе запланированы выступления мастеров искусств Кабардино-Балкарии. Торжественное открытие кинофестиваля с выходом участников на «красную дорожку» состоится сегодня вечером в музыкальном театре. Вход на фестиваль будет свободным.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных