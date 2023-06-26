12 фильмов представят на кинофестивале «Кабардино-Балкария – 2023»

Он пройдет с 26 по 29 июня. В программе будут представлены творческие работы режиссёров из России, Германии, Чехии, Великобритании и Кыргызстана. Помимо кинопоказов, в рамках фестиваля пройдут концерты и творческие вечера. Специальными гостями станут известные артисты: Наталья Гвоздикова и Лариса Лужина, Максим Колосов, Елена Захарова, Сергей Шолох, а также астролог и телеведущая Тамара Глоба… В программе запланированы выступления мастеров искусств Кабардино-Балкарии. Торжественное открытие кинофестиваля с выходом участников на «красную дорожку» состоится сегодня вечером в музыкальном театре. Вход на фестиваль будет свободным.