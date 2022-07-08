12 детсадов Нальчика готовы принять дошкольников в период летних каникул

12 дежурных детских садов Нальчика готовы принять дошкольников в период летних каникул. Об этом сообщили в мэрии города.
“Дежурить” они будут до 17-го августа. Если в прошлом году особые группы создавали в каждой дошкольной организации, то теперь открыты лишь некоторые из них. При этом в горадминистрации постарались учесть интересы жителей всех микрорайонов.
В данных дошкольных образовательных учреждениях будет сформирована 81 группа, которые cмогут посещать 3600 человек. В настоящее время в данные дежурные детские сады ходят 3 тысячи детей.
Чтобы отправить ребенка в дежурный детский сад, нальчане должны написать заявление. Принимают такие документы в департаменте образования. Туда же нужно принести справку с места работы о том, что у родителей нет возможности уйти в отпуск летом.
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