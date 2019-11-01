12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, во всех районах республики пройдет общероссийский приём граждан — 2019.11.25





Обратиться с вопросами и просьбами можно будет в приёмные государственных органов или местного самоуправления, в том числе в Общественную приемную Президента страны, а также в приёмную Главы и правительства Кабардино-Балкарии. Установленное время — с 12 до 20 часов. Эксперты и консультанты будут общаться с населением в порядке живой очереди, пришедшим на прием нужно будет предъявить паспорт, сообщается сегодня на официальном сайте кабинета министров республики.