12 апреля в России отмечают День космонавтики

«Поехали!» Именно с этой фразы Юрия Гагарина 12 апреля 61 года начался новый этап в мировой истории: человек впервые вышел на орбиту Земли. Теперь в эту календарную дату отмечают День космонавтики... Неоценимый вклад в науку о движении за пределами атмосферы нашей планеты внес академик Тимур Энеев.
Он сотрудничал с конструкторским бюро Сергея Королева, и результаты его исследований повлияли на запуск первого спутника Земли. Именно Энеев доказал, что перегрузки и высокая температура при посадке не станут угрожать безопасности космонавта, если спускаемый аппарат создадут в форме сферы. Именно так в итоге и сделали. Также ученый рассчитал траекторию торможения капсулы.
Академик исследовал строение Вселенной и создавал математические модели, которые могли пролить свет на вопрос возникновения жизни на Земле. Тимур Энеев прожил почти 95 лет и скончался осенью 2019-го в Москве. Он был удостоен множества государственных наград. Также в его честь назвали малую планету.
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