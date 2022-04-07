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В Нальчике начался капитальный ремонт детской музыкальной школы №2

В Нальчике начался капитальный ремонт детской музыкальной школы №2

07.04.2022 | 16:44
В историческом здании, построенном в самом начале 20-го века, располагается вторая музыкальная школа. Знания детям здесь передают вот уже 60 лет. Педагоги рассказывают: в разное время в помещениях делали ремонт косметический, но капитального не было. Теперь ситуация поменялась радикально, и это долгожданное событие – не только для учителей, но и для воспитанников. В школе несколько отделений – духовое, фортепианное, ударное, струнное, хореографическое и народное. Уроки посещают почти 500 детей. Пока идет ремонт, занимаются они в других специализированных центрах. Капитальный ремонт начали благодаря национальному проекту «Культура». Запланировали полную реставрацию фасада: строители восстановят исторический облик, учтут при этом местный архитектурный ландшафт. Заменят также кровлю и полы, отопительную систему, электропроводку, систему водоснабжения и канализации. Во второй музыкальной школе полностью обновят средства видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. В планах также – благоустроить внутренний двор. Строители должны завершить реконструкцию к концу этого года.
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