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11 школ республики получили статус опытно-экспериментальных площадок

11 школ республики получили статус опытно-экспериментальных площадок

09.08.2022 | 15:11
11 школ республики получили статус опытно-экспериментальных площадок по подготовке к олимпиадам по искусственному интеллекту. Сертификаты руководителям учреждений вручили в региональном Минпросвещении. Состязания по современным IT-технологиям проводят в рамках федерального проекта “Искусственный интеллект” нацпрограммы “Цифровая экономика России”. Организует их Институт стратегии развития образования. В мае этого года он инициировал исследование, в котором участвовали и школы Кабардино-Балкарии – Зольского, Баксанского районов и Нальчика. В результате вышел сборник аналитических материалов, где обозначены первоочередные шаги к повышению качества общего образования. Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет и в новом учебном году. Состязание рассчитано на учеников 8-х-11-х классов. Регистрация на сайте проекта начнется первого сентября.
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