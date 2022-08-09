11 школ республики получили статус опытно-экспериментальных площадок по подготовке к олимпиадам по искусственному интеллекту. Сертификаты руководителям учреждений вручили в региональном Минпросвещении. Состязания по современным IT-технологиям проводят в рамках федерального проекта “Искусственный интеллект” нацпрограммы “Цифровая экономика России”. Организует их Институт стратегии развития образования. В мае этого года он инициировал исследование, в котором участвовали и школы Кабардино-Балкарии – Зольского, Баксанского районов и Нальчика. В результате вышел сборник аналитических материалов, где обозначены первоочередные шаги к повышению качества общего образования. Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту пройдет и в новом учебном году. Состязание рассчитано на учеников 8-х-11-х классов. Регистрация на сайте проекта начнется первого сентября.