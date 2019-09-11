11 сентября в России отмечают День трезвости. — 2019.09.11

Это – ещё одно напоминание обществу о ценности здоровья. Об этом сегодня говорили в Наркодиспансере КБР.

Пациентов посетили представители Русской православной церкви. Злоупотребление спиртным является болезнью, легко диагностируемой, но к сожалению, тяжело поддающейся лечению. Специалисты отмечают, что алкоголизм не может быть проблемой одного человека. Такой образ жизни разрушает взаимоотношения в семье и в коллективе.

Отметим, что ежегодно в республиканском наркодиспансере проходят лечение более 3 тысяч человек. При этом Кабардино-Балкария входит в десятку самых «трезвых» российских регионов.