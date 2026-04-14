106 млн рублей направят на цифровизацию медицины в Кабардино‑Балкарии

Кабардино‑Балкария в этом году получит 106 миллионов рублей из федерального бюджета на информатизацию систем здравоохранения. Соответствующее постановление приняли в Правительстве России.
Средства пойдут на объединение информационных систем региональных и муниципальных медучреждений с государственными сервисами – в том числе с системой ОМС и единой информационной системой в сфере здравоохранения. Также намерены внедрить электронный документооборот с использованием технологий искусственного интеллекта.
Благодаря этому упростится запись к врачу и вызов специалиста на дом через портал Госуслуг, а больничные листы, рецепты, справки и направления станут оформлять в электронном виде. Сейчас такими услугами пользуются уже больше трети граждан. Эти меры повышают эффективность системы здравоохранения, снижают административную нагрузку на врачей, а пациенты получают необходимую медицинскую помощь быстрее.
