105 млн рублей направят в КБР из федерального бюджета на поддержку предпринимателей

08.01.2024 | 11:35
Об этом распорядились в правительстве России. Центр работает благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В Кабардино-Балкарии его открыли одним из первых в стране. Сегодня он объединяет семь организаций, которые помогают развиваться малому и среднему бизнесу. В 2023-м в центре «Мой бизнес» оказали предпринимателям пять тысяч услуг – на тысячу больше, чем годом ранее. Здесь говорят, что не намерены снижать интенсивность работы. В целом в планах на нынешний год – провести больше полутора сотен акций. Это будут семинары, мастер-классы, тренинги, круглые столы...   https://t.me/vestikbr
