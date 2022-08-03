1000 участников соберет в Пятигорске Всероссийский молодежный форум «Машук-2022»

Заявки пришли из всех субъектов России, а также от молодежи Донецкой и Луганской народных республик. Конкурс на участие в очных сменах форума составил два человека на место. Регистрация участников завершена, списки будут опубликованы через три недели. Как сообщает пресс-служба форума, в 2022 году площадка в Пятигорске примет 500 активных молодых людей — жителей Северо-Кавказского федерального округа, а также 500 участников из других регионов России и ЛДНР. Ключевой темой форума станет Год культурного наследия России. Форум пройдет в три смены. Первая — «Наши открытия» — запланирована на 13–20 августа. Она включает в себя направления по туризму и среде, благоустройству территории; межнациональной и межкультурной коммуникации; добровольчеству и просветительским технологиям в волонтёрской деятельности. Вторая смена — «Наши смыслы» — пройдет 20–27 августа. Она будет посвящена новым инструментам обучения и воспитания; реализации образовательных проектов для молодёжи; профессиональным сообществам в обучении и неформальном образовании. Третья смена станет цифровой и пройдет 22-26 августа. Среди направлений - цифровое пространство, новый этикет, безопасность в цифровом мире, а также медиа и digital как пространство реализации и продвижения просветительских и образовательных проектов.