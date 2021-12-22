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100-летию со дня рождения Ахмедхана Налоева посвятили творческий вечер в Кабардинском театре
100-летию со дня рождения Ахмедхана Налоева посвятили творческий вечер в Кабардинском театре
22.12.2021
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16:56
Собрались почитатели его литературного наследия из многих регионов страны. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.