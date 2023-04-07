10 апреля в Черекском районе проведут выездной прием ведущих медиков республики

Прием проведут в поликлиническом отделении Центральной больницы. Вместе с министром, который по специальности хирург, в Кашхатау приедут эндокринолог Инна Шихалиева, кардиолог Мурат Агиров, онколог-маммолог Марина Гендугова и ортопед-травматолог Алим Макоев.
Также в ходе поездки Рустам Калибатов проверит, как работает сама поликлиника, где по программе модернизация первичного звена здравоохранения сделали капитальный ремонт. Прием пациентов начнется 10 апреля в 11 часов. Можно предварительно записаться. Для этого следует позвонить в кол-центр ЦРБ Черекского района.
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