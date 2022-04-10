Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход строительства поликлиники № 1 в Нальчике. Новое здание возводится на территории Городской клинической больницы №1. Напомним, вопрос реализации проекта был проработан на федеральном уровне в рамках поручений Президента России Владимира Путина, направленных на совершенствование работы первичного звена здравоохранения. «К реализации данного проекта подготовились при содействии Правительства России и анонсировали его в 2021-м» - сообщил Казбек Коков в своем телеграмм-канале. Поликлиника мощностью 500 посещений в смену и площадью более 8 тысяч квадратных метров станет самой крупной в Кабардино-Балкарии. Строительные работы начались в марте текущего года. Демонтированы ветхие больничные здания, проводится согласование поэтажной экспликации помещений, согласованы форма и фасад здания. На территории стройплощадки завершены земляные работы, осуществлена замена грунта. Строители готовят основание под закладку фундамента будущего здания.В новой поликлинике, которая будет соответствовать всем принципам «бережливых технологий», будут размещены регистратура с картохранилищем, терапевтическое отделение, служба неотложной помощи, кабинеты узких медицинских специалистов, отделения медицинской профилактики, учебные классы и аудитории для студентов-медиков, процедурные и прививочные кабинеты, смотровые, дневной стационар, административно-хозяйственные подразделения. Медучреждение будет располагать мощной лабораторно-диагностической базой, современными отделениями эндоскопии и медицинской реабилитации, центром амбулаторной онкологической помощи. Строительство объекта завершится к концу 2023 года. Глава КБР Казбек Коков осмотрел стройплощадку, ознакомился с проектом нового здания, дал ряд поручений по итогам осмотра строящегося объекта и подчеркнул важность постоянного контроля качества проводимых работ со стороны ответственных лиц. Кроме того, остальная часть больничного городка ГКБ №1 в скором времени будет приведена в порядок. Планируется демонтаж оставшихся выведенных из эксплуатации аварийных зданий и благоустройство территории.