Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход строительства поликлиники № 1 в Нальчике. Новое здание возводится на территории Городской клинической больницы №1.
Напомним, вопрос реализации проекта был проработан на федеральном уровне в рамках поручений Президента России Владимира Путина, направленных на совершенствование работы первичного звена здравоохранения.
«К реализации данного проекта подготовились при содействии Правительства России и анонсировали его в 2021-м» - сообщил Казбек Коков в своем телеграмм-канале.
Поликлиника мощностью 500 посещений в смену и площадью более 8 тысяч квадратных метров станет самой крупной в Кабардино-Балкарии.
Строительные работы начались в марте текущего года. Демонтированы ветхие больничные здания, проводится согласование поэтажной экспликации помещений, согласованы форма и фасад здания. На территории стройплощадки завершены земляные работы, осуществлена замена грунта. Строители готовят основание под закладку фундамента будущего здания.
В новой поликлинике, которая будет соответствовать всем принципам «бережливых технологий», будут размещены регистратура с картохранилищем, терапевтическое отделение, служба неотложной помощи, кабинеты узких медицинских специалистов, отделения медицинской профилактики, учебные классы и аудитории для студентов-медиков, процедурные и прививочные кабинеты, смотровые, дневной стационар, административно-хозяйственные подразделения. Медучреждение будет располагать мощной лабораторно-диагностической базой, современными отделениями эндоскопии и медицинской реабилитации, центром амбулаторной онкологической помощи. Строительство объекта завершится к концу 2023 года.
Глава КБР Казбек Коков осмотрел стройплощадку, ознакомился с проектом нового здания, дал ряд поручений по итогам осмотра строящегося объекта и подчеркнул важность постоянного контроля качества проводимых работ со стороны ответственных лиц.
Кроме того, остальная часть больничного городка ГКБ №1 в скором времени будет приведена в порядок. Планируется демонтаж оставшихся выведенных из эксплуатации аварийных зданий и благоустройство территории.