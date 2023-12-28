Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
1-го января в кинотеатрах страны состоится премьера фильма «Бременские музыканты»

1-го января в кинотеатрах страны состоится премьера фильма «Бременские музыканты»

28.12.2023 | 16:01
Любимые герои детства – на больших экранах… В первый день Нового года во всех кинотеатрах страны – премьера фильма-приключения «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного. Миссия бродячих музыкантов непростая – вернуть радость на мрачные улицы Бремена. Но для начала нужно рассмешить дочь Короля, которая к тому же сбежала из дворца. На пути к любви Трубадуру придется встретить разбойников, но мечта того стоит. С первого января Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова и другие популярные актеры создадут праздник на киноэкранах. По-настоящему семейную историю сняли при поддержке телеканала «Россия».   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных