1-го января в кинотеатрах страны состоится премьера фильма «Бременские музыканты»

Любимые герои детства – на больших экранах… В первый день Нового года во всех кинотеатрах страны – премьера фильма-приключения «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного.
Миссия бродячих музыкантов непростая – вернуть радость на мрачные улицы Бремена. Но для начала нужно рассмешить дочь Короля, которая к тому же сбежала из дворца. На пути к любви Трубадуру придется встретить разбойников, но мечта того стоит.
С первого января Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Мария Аронова и другие популярные актеры создадут праздник на киноэкранах. По-настоящему семейную историю сняли при поддержке телеканала «Россия».
