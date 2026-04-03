1 300 обращений направили жители КБР через «Платформу обратной» связи в марте

Около 1300 обращений через сервис «Платформа обратной связи» направили жители Кабардино-Балкарии в марте. Об этом рассказали в Минцифры региона.
Наибольшее количество заявок касалось сферы образования, здравоохранения, а также записи на прием к врачу в электронном формате. Кроме того, граждане поднимали вопросы, связанные с состоянием автомобильных дорог.
Направить обращения в конкретные ведомства можно через специальную форму на портале «Госуслуги», а также с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе». Платформа обратной связи позволяет напрямую взаимодействовать с представителями органов власти.
