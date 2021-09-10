ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР – 2021.09.10
Главная » ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР – 2021.09.10 » ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР – 2021.09.10
Related Posts
Радио КБР 07.10 kab – 2021.09.10
— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек хэтащ щ1ыналъэхэм заужьынымк1э къэрал штабым и Правительственнэ комиссэм и зэ1ущ1э ек1уэк1ам.
Радио КБР 07.10 bal – 2021.09.10
— Республиканы башчысы Казбек Коков регионланы айныуу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды.
Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.10
— Сегодня в Нальчике завершает свою работу научная конференция по физике облаков и их активным воздействиям