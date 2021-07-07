ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР – 2021.07.07

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.07.07

— «Иннопром — 2021» дунйепсом промышленнэ выстэвкэм 2020 гъэм къэралэм пашэ щыхъуахэр къыщагъэнэ1уащ

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Радио КБР 13.00 bal – 2021.07.07

— Тырныауузну тау-магъдан комбинатын жангыртыу жаны бла ишле башлангандыла

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Радио КБР 13.00 rus – 2021.07.07

— В Тырныаузе активно ведётся строительство горнорудного комбината

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Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.07.07

— Тырныауз и деж вольфрам-молибден къыщыщIахыу зэтеублэжыным къэралыр йолэжь

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Радио КБР 11.00 bal – 2021.07.07

— Казбек Коков коронавирусха къажау оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды

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Радио КБР 11.00 rus – 2021.07.07

— КБР в пятерке наиболее развитых регионов России в сфере промышленности

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