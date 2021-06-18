ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР – 2021.06.18

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.06.18

— Коронавирус уз зэрыцIалэм ди щ1ыналъэм зыщемыгъэубгъуным теухуауэ КъБ-м и Iэтащхьэм унафэ къыдигъэкIащ

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Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.06.18

— КъМ-ны башчысы регионланы айнытыу жаны бла комиссияны ишине къатышханды

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Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.06.18

— Власти КБР предложили изменить федеральный закон о предоставлении жилья детям-сиротам

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Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.06.18

— Коронавирус уз зэрыц1алэм ди щ1ыналъэм зыщемыгъэубгъуным теухуа унафэ къыдигъэк1ащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.06.18

— Казбек Коков регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды

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Радио КБР 11.00 rus – 2021.06.18

— Глава КБР Казбек Коков участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя Правительства России …

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