ХЪЫБАРЫЩIЭХЭР – 2021.02.10

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Радио КБР 13.00 kab – 2021.02.10

— КъБ-м иужь жэщ-махуэм коронавирус уз зэрыц1алэр япкърыту щ1эуэ ц1ыху 82-рэ къахутащ

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Радио

Радио КБР 13.00 bal – 2021.02.10

— Казбек Коков Коронавирусха къажау кюреш болжаллы къуралгъан оноучу идараны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды

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Радио

Радио КБР 13.00 rus – 2021.02.10

— Казбек Коков обсудил с правительством КБР вопросы социальнаой поддержки граждан

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Радио

Радио КБР 11.00 kab – 2021.02.10

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек лэжьыгъэ 1уэхук1э 1ущ1ащ республикэм финансхэмк1э и министр Лисун Еленэ

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Радио

Радио КБР 11.00 bal – 2021.02.10

— Казбек Коков эпидемиологияболумгъа аталгъан жыйылыуну бардыргъанды

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