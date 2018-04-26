Жангылыкъла 26 04 18 — 2018.04.26

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2018.04.26 10:27

— Радиацэм хэк1уэдахэм, фэбжь хэзыхахэр ягу къыщагъэк1ыж махуэщ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2018.04.26 10:26

— Нальчикде Президентини ШКФО-толу эркинли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2018.04.26 10:25

— В Нальчике состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в СКФО.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2018.04.26 9:04

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным.

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