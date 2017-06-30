Жангылыкъла — 2017.06.30

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий я пашэу республикэм къыбгъэдэк1 гупыр хэтщ УФ-мрэ Беларусь республикэмрэ я щ1ыналъэхэм я е 4-нэ …

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