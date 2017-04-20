Жангылыкъла — 2017.04.20

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Радио КБР 10.00 kab — 2017.04.20 10:28

— УФм шынагъуэншагъэмк1э советым и зэ1ущ1э Ставрополь щы1ащ.

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Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2017.04.20 10:27

— Россейни къоркъуусузлукъ советини секретары ШКФО кенгеш бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.04.20 10:26

— Юрий Коков принял участие в выездном совещание Секретаря Совета Безопасности России в СКФО

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Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.04.20 9:04

-«Махуэпежьэ» — хъыбарыщ1эрэ-макъамэк1э зэхэт пщэдджыжь нэтын.

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