Жангылыкъла — 2017.04.19

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 kab — 2017.04.19 13:30

— Блэк1а гъэплъыгъуэ лъэхъэнэм газым ц1ыху 14 итхьэлащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 13.00 rus — 2017.04.19 13:28

— Заместитель министра сельского хозяйства КБР Мачраил Шетов принял участие в селекторном совещании Министерства сельского хозяйства РФ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2017.04.19 10:46

— Республикэм щызрагъэк1уэк1 афияныр процент 30к1э нэхъ мащ1э хъуащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2017.04.19 10:45

— Юрий Коковну указы бла бир къауум жерден карантин кетерилгенди

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