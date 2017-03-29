Жангылыкъла — 2017.03.29

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Радио

Радио КБР 10.00 kab — 2017.03.29 10:46

— Шувалов Игорь иригъэк1уэк1а зэ1ущ1эм хэтащ К1уэк1уэ Юрий.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 bal — 2017.03.29 10:45

— Юрий Коков Москвада Игорь Шувалов бардыргъан кенгешге къатышханды.

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Radio
Радио

Радио КБР 10.00 rus — 2017.03.29 10:44

— ГУ МЧС России по КБР будет проводить пожарно-тактические учения на стадионе «Спартак».

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 kab — 2017.03.29 9:04

-«Махуэпежьэ» пщэдджыжь нэтыным дигу къыщыдогъэк1ыж радиом хэту лэжьа хорыр,

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