Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.30 18:30
— Сегодня состоялась рабочая встреча полпреда Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева и главы КБР Юрия Кокова.(ЗАПИСЬ: Олег Белавенцев)
— В рамках пребывания в КБР полпред Олег Белавенцев посетил стройплощадку промышленного комплекса «Этана». (ЗАПИСЬ: Сергей Ашинов — гендиректор предприятия».
— Сегодня в Парламенте КБР прошло заседание. (ЗАПИСЬ: Д.Кясова).
— КБР принимает участие в комплексной тренировке Южного регионального центра МЧС России. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов)
— Эльвира Исмаева из КБР стала серебряным призером молодежного первенства РФ по тяжелой атлетике.