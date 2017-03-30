Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.30 18:30

— Сегодня состоялась рабочая встреча полпреда Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева и главы КБР Юрия Кокова.(ЗАПИСЬ: Олег Белавенцев)— В рамках пребывания в КБР полпред Олег Белавенцев посетил стройплощадку промышленного комплекса «Этана». (ЗАПИСЬ: Сергей Ашинов — гендиректор предприятия».— Сегодня в Парламенте КБР прошло заседание. (ЗАПИСЬ: Д.Кясова).— КБР принимает участие в комплексной тренировке Южного регионального центра МЧС России. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов)— Эльвира Исмаева из КБР стала серебряным призером молодежного первенства РФ по тяжелой атлетике.