Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.29 18:36

— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание.(ЗАПИСЬ: Г.Губин, специальный представитель Главы КБР по обеспечению взаимодействия с федеральными органами государственной власти и правительством Москвы)— Сегодня в Нальчике состоялся отчетный Совет Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР». (ЗАПИСЬ: Ф.Амшокова, руководитель профсоюзов Кабардино-Балкарии)— С 31 марта 2017 меняются правила лицензирования алкогольной продукции.— Всероссийские проверочные работы по истории в пятых классах планируется ввести в штатный режим в 2018 году.