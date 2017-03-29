Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.29 18:36
— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось совещание. (ЗАПИСЬ: Г.Губин, специальный представитель Главы КБР по обеспечению взаимодействия с федеральными органами государственной власти и правительством Москвы)
— Сегодня в Нальчике состоялся отчетный Совет Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР». (ЗАПИСЬ: Ф.Амшокова, руководитель профсоюзов Кабардино-Балкарии)
— С 31 марта 2017 меняются правила лицензирования алкогольной продукции.
— Всероссийские проверочные работы по истории в пятых классах планируется ввести в штатный режим в 2018 году.