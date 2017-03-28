Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.28 18:25

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков принял участие и выступил на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов.— Сегодня Юрий Коков поздравил жителей республики со знаменательной датой.— В КБР запустят производство 3D томографов и аппаратов для глубоко- и близкофокусной терапии— На Площади Абхазии проходят народные гулянья на фольклорно-этнографическом празднике «Наш общий дом – Республика моя!». (ЗАПИСЬ: Р. Шогенова, зам главы администрации Урванского р-на.)