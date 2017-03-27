Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.27 18:27

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков поздравил руководство и личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии России с профессиональным праздником.— Сегодня в Управлении Росгвардии по КБР прошли праздничные мероприятия.— Сегодня Председатель парламента КБР Татьяна Егорова принимает участие в 32-ой пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.— Сегодня в КБГУ открылась фотовыставка «Бессмертная Балкария». (ЗАПИСЬ: Ф.Таппасханова)