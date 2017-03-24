Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.24 18:31

— Сегодня состоялось заседание Правительства КБР— Министерство здравоохранения КБР сообщает о проведении вакцинации от полиомиелита детей до 5 лет.— В ММЦ работает постоянный пункт прием благотворительных пожертвований. (ЗАПИСЬ: Расул Гериев, руководитель проекта)— У стелы «Город воинской славы» состоится митинг.— Сегодня в Нальчике стартовало Юношеское первенство Северного Кавказа по самбо. (ЗАПИСЬ: президент республиканской Федерации самбо Султан Ошхунов).