Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.24 18:31
— Сегодня состоялось заседание Правительства КБР
— Министерство здравоохранения КБР сообщает о проведении вакцинации от полиомиелита детей до 5 лет.
— В ММЦ работает постоянный пункт прием благотворительных пожертвований. (ЗАПИСЬ: Расул Гериев, руководитель проекта)
— У стелы «Город воинской славы» состоится митинг.
— Сегодня в Нальчике стартовало Юношеское первенство Северного Кавказа по самбо. (ЗАПИСЬ: президент республиканской Федерации самбо Султан Ошхунов).