Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.24 18:31
— Сегодня состоялось заседание Правительства КБР
— Министерство здравоохранения КБР сообщает о проведении вакцинации от полиомиелита детей до 5 лет.
— В ММЦ работает постоянный пункт прием благотворительных пожертвований. (ЗАПИСЬ: Расул Гериев, руководитель проекта)
— У стелы «Город воинской славы» состоится митинг.
— Сегодня в Нальчике стартовало Юношеское первенство Северного Кавказа по самбо. (ЗАПИСЬ: президент республиканской Федерации самбо Султан Ошхунов).

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.24 18:35

— Нобэ жьэн узым пэщ1этыным и дунейпсо махуэщ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.24 18:33

— Тамбла абадан тёлюге тутхучлукъгъа субботник боллукъду.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.24 18:31

— Сегодня состоялось заседание Правительства КБР

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.24 16:40

— Поллиативнэ дэ1эпыкъуныгъэм нобэ Правительствэм щытепсэлъыхьащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.24 16:39

— КъМ-ны башчысы Рустам Минниханов бла тюбешгенди

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.24 16:37

— Сегодня состоялось заседание Правительства КБР

Подробнее