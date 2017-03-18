Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.17 18:30

— Сегодня состоялся пленум рескома профсоюзов работников АПК КБР.

(ЗАПИСЬ: С.Говоров, министр сельского хозяйства КБР).

— Представители КБР участвуют в первом С-Петербургском Международном форуме труда.

— Делегация из КБР продолжает свою работу на Международной туристской выставке «Интурмаркет 2017».

— «Солнечный город» проведет открытую олимпиаду по математике среди учащихся 5-6 классов.

— В эти минуты в Тырныаузе проходит торжественное открытие международной матчевой встречи по боксу.