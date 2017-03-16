Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.16 18:23

— Сегодня на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в КБР среди несовершеннолетних обсуждали дополнительное образование детей.— Сегодня в прокуратуре КБР прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики.— Сегодня в Терском р-не прошла комплексная пожарно-профилактическая отработка. (ЗАПИСЬ: Ю.Тимижева, начальник группы профилактики ).— Министерство природных ресурсов и экологии КБР подвело итоги акции «Сдай макулатуру – подари будущее».— Дзюдоист из Кабардино-Балкарии – призер Чемпионата МВД России в Казани.