Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.16 18:23
— Сегодня на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в КБР среди несовершеннолетних обсуждали дополнительное образование детей.
— Сегодня в прокуратуре КБР прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики.
— Сегодня в Терском р-не прошла комплексная пожарно-профилактическая отработка. (ЗАПИСЬ: Ю.Тимижева, начальник группы профилактики ).
— Министерство природных ресурсов и экологии КБР подвело итоги акции «Сдай макулатуру – подари будущее».
— Дзюдоист из Кабардино-Балкарии – призер Чемпионата МВД России в Казани.