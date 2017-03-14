Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.14 18:34

— Сегодня в парламенте КБР состоялось расширенное заседание«О развитии кадрового потенциала системы здравоохранения КБР». (ЗАПИСЬ: С.Расторгуева — министр здравоохранения КБР)— Сегодня в СКГИИ региональное отделение ОНФ презентовало свои проекты. (ЗАПИСЬ: Е.Бакаев, глава исполкома ОНФ в КБР).— 15 марта в Нальчике начинаются ремонтные работы по демонтажу путепровода на ул.Мальбахова. (ЗАПИСЬ: З.Уянаева, руководитель пресс-службы г.о. Нальчик).— Министр образования, науки и по делам молодёжи КБР Нина Емузова провела приём граждан.