Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.10 18:29

— Сегодня в ДАТ «Солнечный город» состоялось заседание Коллегии Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР— Сегодня в республиканском Дворце творчества детей и молодежи наградили участников ежегодного турнира «Кубок КБР по физическим боям». (ЗАПИСЬ: участница Ольга Скиба).— Сегодня в КБГУ прошла встреча, посвященная Евгению Примакову. (ЗАПИСЬ: Казбек Туганов, Член правления Торгово-промышленной РФ).— Улицы Кешокова и Ногмова в Нальчике переводут на двустороннее движение.— 11 марта Нурмухамед Бесланеев проведет бой-реванш с двукратным чемпионом мира по рукопашному бою Одилом Сирожиддиновым.