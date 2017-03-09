Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.09 18:23

— Сегодня Глава республики провел рабочее совещание по Перинатальному центру.(ЗАПИСЬ: Юрий Коков)— Сегодня состоялась встреча Ю.А. Кокова с членами ОП КБР. (ЗАПИСЬ: Хазретали Бердов — председатель ОП КБР).— Сегодня в «Центре непрерывного профессионального развития» КБР начались подготовительные занятия по русскому языку. (ЗАПИСЬ: И. Михайлова — региональный координатор акции).— Сегодня в школе №13 г.Нальчика открыли мемориальную доску в память о выпускнике этой школы капитане Беслане Шибзухове.