Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.07 18:41
— Сегодня Глава КБР провел совещание по обеспечению безопасности туристов, спортсменов и отдыхающих в Приэльбрусье. (ЗАПИСЬ: Ю.А.Коков)
— Сегодня Глава КБР Юрий Коков поздравил старейшую жительницу республики, 127-летнюю Нану Цуковну Шаову.
— В преддверии Международного женского дня в здании МВД по КБР развернулась тематическая фотовыставка «Прекрасны женщины в погонах».
— Кабардино-Балкарское региональное отделение «Деловой Россия» реализует образовательный проект «Молодежная Бизнес-Школа». (ЗАПИСЬ: Расул Гериев, начальник отдела ММЦ).

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.07 18:43

— К1уэк1уэ Юрий Брод Александр нобэ 1ущ1ащ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.07 18:42

— КъМ-ны башчысы правозашитник Александр Брод бла тюбешгенди

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Radio
Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.07 18:41

— Сегодня Глава КБР провел совещание по обеспечению безопасности туристов, спортсменов и отдыхающих в Приэльбрусье.

Подробнее