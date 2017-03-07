Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.07 18:41

— Сегодня Глава КБР провел совещание по обеспечению безопасности туристов, спортсменов и отдыхающих в Приэльбрусье.(ЗАПИСЬ: Ю.А.Коков)— Сегодня Глава КБР Юрий Коков поздравил старейшую жительницу республики, 127-летнюю Нану Цуковну Шаову.— В преддверии Международного женского дня в здании МВД по КБР развернулась тематическая фотовыставка «Прекрасны женщины в погонах».— Кабардино-Балкарское региональное отделение «Деловой Россия» реализует образовательный проект «Молодежная Бизнес-Школа». (ЗАПИСЬ: Расул Гериев, начальник отдела ММЦ).